Арман Царукян назвал ключ к победе над Исламом Махачевым

Топовый боец UFC армянин Арман Царукян сказал, за счёт чего может победить действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в потенциальном реванше.

«Если против меня выйдет та версия Ислама, которая была в бою с Порье, то для меня это был бы очень лёгкий бой. Я мог бы перевести его на канвас, поскольку у него не осталось бы сил для сопротивления. Когда боец устаёт, то его можно победить, несмотря на то что у вас могут быть лучшие навыки. Посмотрите сами, Ислам устал во всех пятираундовых боях — и с Волком, и с Порье. Поэтому мне удастся его победить за счёт выносливости», — сказал Арман Царукян в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube-канале MMA Fighting.