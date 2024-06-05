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Арман Царукян назвал ключ к победе над Исламом Махачевым

Арман Царукян назвал ключ к победе над Исламом Махачевым
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Топовый боец UFC армянин Арман Царукян сказал, за счёт чего может победить действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в потенциальном реванше.

«Если против меня выйдет та версия Ислама, которая была в бою с Порье, то для меня это был бы очень лёгкий бой. Я мог бы перевести его на канвас, поскольку у него не осталось бы сил для сопротивления. Когда боец устаёт, то его можно победить, несмотря на то что у вас могут быть лучшие навыки. Посмотрите сами, Ислам устал во всех пятираундовых боях — и с Волком, и с Порье. Поэтому мне удастся его победить за счёт выносливости», — сказал Арман Царукян в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube-канале MMA Fighting.

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