«Пропускают оба». Американский тренер дал прогноз на поединок Бивол — Бетербиев

Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, запланированном на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тяжело сказать, как сложится бой, потому что пропускают оба. К любому из них можно прикоснуться. Так что выбор тяжёл.

Не знаю почему, но я склоняюсь к победе Бивола судейским решением. Хотя в последнем бою Дмитрий пропустил несколько ударов справа. Но будет другой соперник, а ваш настрой меняется в зависимости от оппонента. Это происходит со многими бойцами. И здесь это может сыграть свою роль», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.com.