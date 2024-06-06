Усик предсказал, кто победит в бою Кроуфорда и Канело

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 KO) и американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Теренс — мой друг, но он сумасшедший парень. Я считаю, что Теренс победит. Послушайте, Теренс — особенный. Он работает в двух стойках, и он очень-очень умён», — сказал Усик в подкасте The 3 Knockdown Rule.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).