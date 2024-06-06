Пётр Ян набирает форму перед осенним возвращением в UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян тренируется в Екатеринбурге в зале Академии единоборств РМК, где готовится к осеннему возвращению в октагон. Об этом сообщает RCC: MMA & Boxing.

Ранее сообщалось, что Ян планирует провести следующий поединок в промоушене до конца 2024 года. Его следующий соперник может определиться в поединках Марлона Веры против Дейвисона Фигейреду и Кори Сэндхагена против Умара Нурмагомедова, которые состоятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби.

Напомним, в марте текущего года Пётр Ян успешно возобновил карьеру после годичного перерыва. На турнире UFC 299 его оппонентом был топовый китайский боец Сонг Ядонг. К поединку Ян подходил на серии из трёх поражений. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой с октября 2021 года, когда он завоевал пояс временного чемпиона UFC в категории до 61 кг.

В настоящий момент Ян занимает третье место в рейтинге легчайшего веса промоушена.