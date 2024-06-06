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Ислам Махачев вернулся в Дагестан, бойца в аэропорту встретили десятки фанатов и близкие

Ислам Махачев вернулся в Дагестан, бойца в аэропорту встретили десятки фанатов и близкие
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вернулся в Дагестан после успешной защиты титула на UFC 302, сообщает ТАСС. Прославленного бойца в аэропорту встретили десятки болельщиков. Среди них были журналисты, президент республики Сергей Меликов и близкие Махачева.

«Без волнений не обходится, мама никогда не смотрит его поединки. Самый сложный в этом бою для нас был момент, когда в конце третьего раунда Ислам получил рассечение. Боялись, что судьи остановят бой. Но в то же время была уверенность, что Ислам завершит бой победой. Встретили, теперь поедем домой, там уже столы накрыты», — приводит слова отца Махачева Рамазана ТАСС.

Напомним, поединок Махачева и американца Дастина Порье завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.

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