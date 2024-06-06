Арман Царукян: я часто охочусь и убиваю животных

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян рассказал охотничью историю о том, как он задушил и потом пристрелил аллигатора.

«Однажды я задушил аллигатора. Поймал его на удочку, вытянул из воды, задушил и положил на плечи. Это было во Флориде, у меня была специальная лицензия на охоту, которую раздобыл мой друг. Благодаря ей я могу убивать аллигаторов.

Я задушил его, а потом пристрелил. Я часто охочусь и убиваю других животных, но мне их жалко, поэтому я не выставляю фотографии. А аллигаторов убивать можно, потому что они сами едят людей», – сказал Царукян в выпуске на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.