Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: я часто охочусь и убиваю животных

Арман Царукян: я часто охочусь и убиваю животных
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян рассказал охотничью историю о том, как он задушил и потом пристрелил аллигатора.

«Однажды я задушил аллигатора. Поймал его на удочку, вытянул из воды, задушил и положил на плечи. Это было во Флориде, у меня была специальная лицензия на охоту, которую раздобыл мой друг. Благодаря ей я могу убивать аллигаторов.

Я задушил его, а потом пристрелил. Я часто охочусь и убиваю других животных, но мне их жалко, поэтому я не выставляю фотографии. А аллигаторов убивать можно, потому что они сами едят людей», – сказал Царукян в выпуске на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

Материалы по теме
Дана Уайт считает, что следующим соперником Махачева станет Царукян
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android