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«У меня хорошие шансы на второй пояс». Махачев заявил о готовности к бою с дю Плесси

«У меня хорошие шансы на второй пояс». Махачев заявил о готовности к бою с дю Плесси
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о возможности проведения боя с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

«Чемпион в среднем весе тоже очень универсальный, хороший боец, с навыками. У нас получился бы хороший, конкурентный бой.

Знаю, у меня есть хорошие шансы на второй пояс», − сказал Махачев по приезде в Дагестан.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником Махачева, однако не исключил, что позволит Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг).

Напомним, в главном бою турнира UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

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