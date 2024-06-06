Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев: Царукян просто болтает, придётся второй раз его побить

Ислам Махачев: Царукян просто болтает, придётся второй раз его побить
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал высказывания Армана Царукяна в свой адрес.

«Он просто болтает, пытается как-то… Боями не может, поэтому пытается как-то своими высказываниями внимание привлечь. У него уже был шанс, я его один раз побил, и, думаю, придётся и второй раз побить», − сказал Махачев по приезде в Дагестан после боя с Дастином Порье.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником Махачева, однако не исключил, что позволит Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг).

Напомним, в главном бою турнира UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

В своём последнем бою на UFC 300 Арман Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

Материалы по теме
Арман Царукян назвал ключ к победе над Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android