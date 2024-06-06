Александр Усик объяснил, почему он хочет вернуться в первый тяжёлый вес

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своих планах сменить весовую категорию.

«Возможно, после реванша [с Тайсоном Фьюри] я сменю весовую категорию. Хочу выступать в первом тяжёлом весе. Я могу стать там абсолютным чемпионом во второй раз. Такой мой план.

Причина в том, что, когда я начинаю готовиться к тренировочному сбору, мне приходится много есть. Для меня это тяжело», — сказал 37-летний украинец в интервью на YouTube-канале 3 Knockdown Rule.

Ранее с 2018 по 2019 год Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Александр Усик в последнем поединке победил раздельным решением судей британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

Реванш Усик — Фьюри намечен на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.