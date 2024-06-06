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Эррол Дэвис дал прогноз на поединок Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина

Эррол Дэвис дал прогноз на поединок Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс-младший (28-1, 22 нокаутом) дал свой прогноз на поединок между непобеждённым (18-0, 12 KO) Фрэнком Мартином с чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

«Я вижу, как ему [Мартину] поднимают руку. Я считаю, что он самый мастеровитый и талантливый боец, с которым когда-либо дрался Танк. На этот раз он [Дэвис] не сможет пропустить первые раунды и выйти в седьмом или восьмом, рассчитывая на нокаут. Я чувствую, что Фрэнк будет доминировать над ним в течение 12 раундов и выиграет бой.

Мартин — лучший легковес в мире, и он докажет это против местной глыбы, Танка Дэвиса», — заявил Спенс на шоу Fight Hub.

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