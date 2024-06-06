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Александр Усик назвал тяжеловеса, который бьёт сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Александр Усик назвал тяжеловеса, который бьёт сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа
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Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, кто из тяжеловесов, по его мнению, бил сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее обладатель четырёх поясов в супертяжёлом весе дважды победил Энтони Джошуа решением судей – первый раз единогласно, а второй – раздельным решением. Недавно Усик раздельным решением победил Тайсона Фьюри. Однако самым страшным панчером он назвал Дерека Чисору.

«Послушайте, я уважаю Тайсона Фьюри. Несмотря на то что он мой противник, я считаю его великим человеком и бойцом. Он тяжёлый соперник, очень умный… Бой с ним был самым сложным в моей карьере.

Тяжесть удара? Думаю, нет. Дерек Чисора. Очень крутой парень. Когда Дерек бьёт справа или слева, то их и блокировать тяжело… «Боже мой! Ой, лучше уклонись, Александр, это опасно», — сказал 37-летний украинец в интервью на YouTube-канале 3 Knockdown Rule.

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей 31 октября 2020. Для Усика это был первый бой в рамках супертяжёлого дивизиона на профи-ринге.

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