Александр Усик назвал тяжеловеса, который бьёт сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, кто из тяжеловесов, по его мнению, бил сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее обладатель четырёх поясов в супертяжёлом весе дважды победил Энтони Джошуа решением судей – первый раз единогласно, а второй – раздельным решением. Недавно Усик раздельным решением победил Тайсона Фьюри. Однако самым страшным панчером он назвал Дерека Чисору.

«Послушайте, я уважаю Тайсона Фьюри. Несмотря на то что он мой противник, я считаю его великим человеком и бойцом. Он тяжёлый соперник, очень умный… Бой с ним был самым сложным в моей карьере.

Тяжесть удара? Думаю, нет. Дерек Чисора. Очень крутой парень. Когда Дерек бьёт справа или слева, то их и блокировать тяжело… «Боже мой! Ой, лучше уклонись, Александр, это опасно», — сказал 37-летний украинец в интервью на YouTube-канале 3 Knockdown Rule.

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей 31 октября 2020. Для Усика это был первый бой в рамках супертяжёлого дивизиона на профи-ринге.