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Ислам Махачев опубликовал пост, потроллив Джона Джонса

Ислам Махачев опубликовал пост, потроллив Джона Джонса
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором высмеял бойцовскую активность действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Джона Джонса.

На картинке с одной стороны перечислены восемь последних соперников Махачева с 2021 года и результаты боёв с ними, а с другой стороны – соперники и результаты боёв Джонса. Вернее соперника и результата, так как за этот период 36-летний американский боец провёл только один бой – с Сирилем Ганом.

Соперники Ислама Махачева и Джона Джонса с 2021 года

Соперники Ислама Махачева и Джона Джонса с 2021 года

Фото: Соцсети Ислама Махачева

Этот бой прошёл 4 марта 2023 года и закончился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде. Предыдущий бой Джонса датирован февралём 2020 года.

Напомним, в главном бою турнира UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

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