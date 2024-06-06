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Ислам Махачев рассказал, в какой момент подхватил стафилококк

Ислам Махачев рассказал, в какой момент подхватил стафилококк
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, в какой момент заразился стафилококковой инфекцией перед боем с американцем Дастином Порье на турнире в США.

«Когда за три недели до боя вылетал из России, появилась маленькая болячка. Видимо, в полёте воспалилась. Мы приземлились в Нюарке, сразу пошли в больницу. Доктор сказал, что воспаление сильное, может потребоваться вмешательство, но в итоге нам выписали антибиотики.

В последние 10 дней перед боем ничего не беспокоило. Я сделал вес, провёл последние спарринги. Не скажу, что мешало, просто немного выбило из колеи. Всё нормально», − рассказал Махачев по приезде в Дагестан после боя с Дастином Порье.

Напомним, в главном бою турнира UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

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