Стал известен полный кард турнира «Наше Дело 84» в Санкт-Петербурге

12 июня ко Дню России на КСК «Арене» в главном поединке вечера встретится чемпион лиги в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, чемпион мира по боевому самбо, представляющий команду «FEDOR TEAM», выступавший в лучших мировых лигах PFL, Bellator Виктор Немков с экс-бойцом UFC, мастером спорта по боевому самбо, чемпионом по грэпплингу по версии WGA Шамилем Гамзатовым.

Соглавным событием вечера станет бой чемпиона Fight Nights Global, МСМК, победителя чемпионатов Европы и мира по комбат джиу-джитсу, чемпиона Дагестана по спортивному и боевому самбо Мухаммеда Эминова против лидера российского рейтинга полулёгкого веса, чемпиона Fight Nights Global в легчайшем весе, победителя Fight Camp Reality, мастера спорта по боевому самбо, АРБ, рукопашному и универсальному бою Евгения «Грандмастера» Игнатьева.

Зрителей ждёт международный поединок трёхкратного чемпиона мира и чемпиона Европы по ММА, победителя чемпионата Армении по К-1, экс-обладателя пояса ProFC Давида Хачатряна против победителя гран-при «Наше Дело», экс-претендента на титул в лёгком весе, мастера спорта, чемпиона России и мира по кикбоксингу Ислама Кадиева.

Фанаты единоборств по всему миру увидят бои за чемпионские пояса: реванш Дэвида Самуэля VS Умара Тесиева, Сиана Шахсинова VS Татьяна Постарнакова,

Главный кард:

Виктор Немков – Шамиль Гамзатов;

Евгений Игнатьев – Мухаммед Эминов;

Ислам Кадиев – Давид Хачатрян;

Дэвид Самуэль – Умар Тесиев;

Сиана Шахсинова – Татьяна Постарнакова.

Прелимы:

Эркин Пратов VS Шахбан Гапизов;

Дамир Аминов VS Герард Подаревский.