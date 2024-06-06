Халидов: считаю, что Павлович выиграет у Волкова. Стоял с обоими в парах

Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов поделился ожиданиями от поединка между российскими тяжеловесами UFC Сергеем Павловичем и Александром Волковым:

«На сегодняшний день это лучшие российские бойцы в лучшей лиге мира. Этот поединок выявит лучшего бойца нашей страны. Что касается самого поединка, то я считаю, что Павлович выиграет. Даже есть вероятность, что выиграет досрочно. Он моложе, он заряжен. С обоими я стоял в парах и скажу, что удар у Сергея намного тяжелее. Но не будем забывать про борьбу Волкова. Если он затянет Сергея в глубокие воды, то заберёт этот бой. В целом сложно отдать кому-то из них большое предпочтение. Бой должен быть ярким», — сказал Халидов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Павлович поделился фрагментом своей тренировки: