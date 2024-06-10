Руденко — Туганбаев: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

11 июня состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-81, в рамках которого встретятся бойцы из России, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Бразилии. В главном событии вечера встретятся Василий Руденко и Жакып Туганбаев.

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25-летний Руденко провёл в ММА Серии восемь поединков и каждый из них завершил победой. Всего в профессиональной карьере россиянин провёл 10 боёв, ни разу не проиграв. Последнюю победу Василий одержал 28 октября 2023 года, когда одолел египтянина Абдель Эмама.

Для Туганбаева это будет второй бой под эгидой ММА Серии. Ранее представитель Кыргызстана на турнире дрался с Оганесом Восканяном. Бой, в котором победу единогласным решением судей одержал Жакып, проходил 4 июня 2022 года.

Начало турнира намечено на 19:30 мск. Бой между Руденко и Туганбаевым пройдёт в полусредней весовой категории и продлится три раунда по пять минут.

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