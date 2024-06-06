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Алексей Егоров оказался легче американца Глэнтона перед боем за пояс WBA International

Алексей Егоров оказался легче американца Глэнтона перед боем за пояс WBA International
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7 июня российский боксёр Алексей Егоров встретится с представителем США Брэндоном Глэнтоном в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», организованного промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Федерации бокса России. Спортсмены сразятся в рамках 12-раундового поединка за пояс WBA International в первом тяжёлом весе. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

В преддверии турнира прошла официальная церемония взвешивания. Егоров показал на весах 90,65 кг, а вес Глэнтона составил 90,7 кг.

Отметим, что в настоящий момент Алексей занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе. Глэнтон идёт на серии из двух побед и занимает 10-ю строчку в рейтинге WBA.

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