Алексей Егоров оказался легче американца Глэнтона перед боем за пояс WBA International

7 июня российский боксёр Алексей Егоров встретится с представителем США Брэндоном Глэнтоном в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», организованного промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Федерации бокса России. Спортсмены сразятся в рамках 12-раундового поединка за пояс WBA International в первом тяжёлом весе. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

В преддверии турнира прошла официальная церемония взвешивания. Егоров показал на весах 90,65 кг, а вес Глэнтона составил 90,7 кг.

Отметим, что в настоящий момент Алексей занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе. Глэнтон идёт на серии из двух побед и занимает 10-ю строчку в рейтинге WBA.