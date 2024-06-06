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«Чувствую себя невероятно». Дана Уайт показал, как изменил физическую форму за два года

«Чувствую себя невероятно». Дана Уайт показал, как изменил физическую форму за два года
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Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Дана показал, как изменилась его физическая форма за два года.

«Чувствую себя невероятно», — написал Уайт.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Ранее Уайт не раз практиковал голодание, при котором воздерживался от приёма пищи на протяжении нескольких суток. По словам Даны, после этого он чувствовал себя гораздо лучше.

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, ранее Дана неоднократно подвергался критике от некоторых бойцов, заявлявших, что они могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

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