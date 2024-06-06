Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик выбрал победителя в бою Бивола и Бетербиева

Усик выбрал победителя в бою Бивола и Бетербиева
Комментарии

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их бой запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Полагаю, я бы выбрал Бивола. У него хорошие ноги, он здорово двигается. Смотрел его бой с Альваресом. Дмитрий хорошо боксирует, защищается, наносит контрудары и комбинирует», — сказал Усик на канале Knockdown Rule в YouTube.

В общей сложности на счету Бивола 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере. В активе Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты:

Материалы по теме
Бивол уничтожил небитого ливийца! Сводил в школу бокса и нокаутировал в углу
Бивол уничтожил небитого ливийца! Сводил в школу бокса и нокаутировал в углу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android