Усик выбрал победителя в бою Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их бой запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Полагаю, я бы выбрал Бивола. У него хорошие ноги, он здорово двигается. Смотрел его бой с Альваресом. Дмитрий хорошо боксирует, защищается, наносит контрудары и комбинирует», — сказал Усик на канале Knockdown Rule в YouTube.

В общей сложности на счету Бивола 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере. В активе Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты: