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Усик отреагировал на поражение Уайлдера нокаутом в поединке с Чжилэем

Усик отреагировал на поражение Уайлдера нокаутом в поединке с Чжилэем
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Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик дал комментарий по поводу недавнего боя между представителем США Деонтеем Уайлдером и китайским боксёром Чжан Чжилэем.

Спортсмены встречалсь в ночь на 2 июня мск в Саудовской Аравии. Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде. Уайлдер потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере.

«Это был хороший бой, но я думаю, что для Уайлдера всё кончено», – сказал Усик на канале Knockdown Rule в YouTube.

В общей сложности на счету Чжилэя 27 побед и два поражения. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. В активе Уайлдера 43 победы, четыре поражения и одна ничья.

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