Дана Уайт объяснил, почему считает Джонса, а не Махачева первым номером рейтинга P4P

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему, по его мнению, чемпион промоушена в тяжёлом весе Джон Джонс является первым номером pound-for-pound (лучшим вне зависимости от весовой категории). Официально это место в рейтинге UFC в данный момент занимает россиянин Ислам Махачев – чемпион лиги в лёгкой весовой категории.

«Джон Джонс никогда не проигрывал. Речь идёт о том, чтобы носить звание лучшего бойца вне зависимости от весовой категории. Но у Махачева был чертовски близкий первый бой с Волкановски, который поднялся на одну весовую категорию вверх. Джон Джонс тоже поднялся вверх и полностью уничтожил величайшего на тот момент тяжеловеса. Нынешний рейтинг чертовски глупый», — сказал Уайт на канале FLAGRANT в YouTube.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: