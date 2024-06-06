Дана Уайт жёстко высказался об одном из ожидаемых боксёрских боёв

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу ожидаемого поединка между прославленным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом. Изначально Майк и Джейк должны были сразиться 20 июля, но бой решили перенести на более позднюю дату в связи с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона.

«Когда этот бой состоится, Тайсону уже будет 58 лет. Почти 60-летний мужчина не должен драться с 27-летним парнем. Ни при каких обстоятельствах. Даже если это Майк Тайсон. Это просто смешно. Я люблю Майка Тайсона. Но, чёрт возьми, ему почти 60 лет. Понимаете, о чём я? Сегодня у меня болит спина, и это меня убивает. Понятия не имею, что случилось. Но, наверное, всё потому, что мне пятьдесят, чёрт возьми, четыре года. Полу 27, он в расцвете сил. Так что всё это смешно. Я люблю Майка, и никто не захочет видеть, как этот придурок побьёт Майка», — сказал Уайт на канале FLAGRANT в YouTube.

Джейк Пол повёл себя вызывающе в ходе стердауна с Тайсоном: