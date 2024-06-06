Дана Уайт рассказал, что общего между Макгрегором и Мохаммедом Али

Президент UFC Дана Уайт рассказал, в чём ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор похож на легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Мне никогда не нравилось сравнивать кого-то с Мохаммедом Али, потому что для меня он величайший. Как же многого он достиг! Но Али и Конор находятся на одном уровне, когда дело доходит до психологической борьбы. Оба величайшие в этом отношении. Конор на уровне с Али, когда дело доходит до ментальной войны», — сказал Уайт на канале FLAGRANT в YouTube.

Ранее президент UFC объяснил, почему, по его мнению, чемпион лиги в тяжёлом дивизионе Джон Джонс является первым номером pound-for-pound (лучшим вне зависимости от весовой категории).

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