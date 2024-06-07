Пресс-конференция Диаза и Масвидаля закончилась массовой дракой

Пресс-конференция с участием популярных бойцов смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза, проходившая в Анахайме (Калифорния, США), закончилась массовой дракой.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, спортсмены должны провести боксёрский поединок 6 июля. Изначально они должны были выйти в ринг 1 июня, однако в мае было решено бой перенести. Говорилось, что причиной переноса послужило нежелание организаторов проводить этот поединок в один день с турниром UFC 302 с главным боем Ислам Махачев — Дастин Порье.

Масвидаль и Диаз уже встречались в очном поединке, который проходил по правилам ММА в 2019 году. Победу техническим нокаутом в третьем раунде тогда одержал Хорхе.

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