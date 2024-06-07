Даниэль Кормье прокомментировал сравнение Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о сравнениях между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Они имеют результат 28-1 в UFC на двоих при 17 досрочных победах. Это абсурдный результат. Но не знаю, справедливо ли их сравнивать. Особенно с учётом того, что оба дрались с Порье, но Дастин действовал лучше против Махачева именно благодаря опыту поединка с Хабибом.

Порье знал, к чему надо быть готовым. И я раньше говорил, что Махачев опаснее Хабиба из-за ударки. Но не знаю, увидим ли мы ещё когда-нибудь столь же доминирующего бойца, как Хабиб. Когда он не доминировал над соперниками? Думаю, он по-прежнему оставался бы чемпионом, проведя уже 8-9 защит пояса. Ислам готов драться в стойке. А то, что будет делать Хабиб, все знали. Но остановить это никто не мог», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Напомним, поединок Махачева и Порье состоялся на турнире UFC 302 в США и завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

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