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Стало известно, сколько продано платных трансляций боя Усика и Фьюри

Стало известно, сколько продано платных трансляций боя Усика и Фьюри
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В ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии проходил титульный бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри. Этот поединок продал 1,5 млн платных трансляций, доход от которых составил $ 50 млн, сообщает ESPN.

По информации источника, $ 40 млн принесли спонсорские соглашения, а выручка с билетов составила $ 3 млн.

Напомним, противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. Таким образом, Усик стал абсолютным чемпионом первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем. Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC, который перешёл к Усику.

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