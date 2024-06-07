Али Багов подерётся с Шайхаевым в полуфинале Гран-при ACA

Российский боец, полуфиналист Гран-при ACA в лёгком весе Али Багов получил нового соперника. Об этом сообщил первый вице-президент ACA Алексей Яценко.

«28 июня в Сириусе на ACA 177 Багов подерётся с Даудом Шайхаевым, который выходит на замену бразильцу Хардесону Батисте, получившему травму руки. Помимо путёвки в финал Гран-при, дополнительной мотивацией для Багова будет возможность взять реванш за поражение в 2023 году. В марте 2023 года на ACA 154 Али уступил раздельным решением судей Шайхаеву».

Али Багов вышел в полуфинал в декабре 2023 года, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде Артёма Резникова. В активе Багова 33 победы и 11 поражений.

Шайхаев идёт на впечатляющей победной серии из девяти боёв. В активе бойца 17 побед при четырёх поражениях.

ACA 177 пройдёт 28 июня в Сириусе, в ДС «Большой».