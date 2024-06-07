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Дональд Трамп высказался о Хабибе после политического обещания

Дональд Трамп высказался о Хабибе после политического обещания
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Бывший президент США, а ныне кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес экс-чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру с рекордом 29-0, никогда не проигрывал даже в отдельном раунде. Возможно, он величайший боец в истории. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси. Действительно умный парень, у которого большое будущее», —написал Трамп.

Напомним, Трамп присутствовал на турнире UFC 302 с главным боем между Исламом Махачевым и Дастином Порье, победу в котором добыл Ислам. После этого боя Дональд пообщался с Хабибом, пообещав ему остановить боевые действия в Палестине.

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