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Глава IBA Кремлёв: у нас нет конфликта с МОК, просто его захватили негодяи

Глава IBA Кремлёв: у нас нет конфликта с МОК, просто его захватили негодяи
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК).

«У нас нет конфликта с МОК, нет проблем с олимпийской семьёй. Просто в её захватила группа негодяев, надо, чтобы страны проснулись, потому что руководители МОК их грабят. Спортсмены вкладывают деньги, едут на Олимпиаду и ничего не получают. А деньги себе забирает руководство: пятизвёздочные отели, перелёты, самые дорогие рестораны. Посмотрите, сколько было денег у Томаса Баха до и сколько сейчас, тогда поймёте, куда эти деньги уходят», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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