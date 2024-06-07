Глава IBA Кремлёв: у нас нет конфликта с МОК, просто его захватили негодяи

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК).

«У нас нет конфликта с МОК, нет проблем с олимпийской семьёй. Просто в её захватила группа негодяев, надо, чтобы страны проснулись, потому что руководители МОК их грабят. Спортсмены вкладывают деньги, едут на Олимпиаду и ничего не получают. А деньги себе забирает руководство: пятизвёздочные отели, перелёты, самые дорогие рестораны. Посмотрите, сколько было денег у Томаса Баха до и сколько сейчас, тогда поймёте, куда эти деньги уходят», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Главные новости дня: