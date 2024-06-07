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Кремлёв: не смотрел бой Усика и Фьюри, было больше похоже на спарринг

Кремлёв: не смотрел бой Усика и Фьюри, было больше похоже на спарринг
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о недавнем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он завершился в пользу Усика раздельным решением судей.

«Согласен ли с судейским решением в бою Усика и Фьюри? На самом деле бой был туда-сюда. Реванш всё покажет. Но я, конечно, жду бои Бивола, Битербиева, потому что это интереснее, есть нокауты. Но не хотелось бы видеть бой между ними. Сергей Ковалёв хорошо отбоксировал. Честно сказать, бой Усика и Фьюри я даже не смотрел, только обсуждали. Неинтересно, когда нет драйва и риска. Больше было похоже на спарринг», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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