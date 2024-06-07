Кремлёв: Россия ничего не теряет от отсутствия своих боксёров на Олимпиаде

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв жёстко высказался о решении не допускать российских боксёров к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

«Россия ничего не теряет от отсутствия своих боксёров на Олимпиаде. А теряет даже не Олимпиада, а нынешние чиновники, которые пытаются участвовать в политических моментах, строят из себя очень важных. Только не надо забывать, что они обслуживающий персонал. Отсутствие россиян — огромной ущерб олимпийскому движению. Уверен, что олимпийская семья от этого устала. Сегодняшнее руководство МОК для меня — изгои общества. От них надо избавляться, потому что они не соответствуют своим должностям. Россия — спортивная сверхдержава: Игры будущего, Всемирные игры дружбы, БРИКС. Посмотрите, сколько возможностей, где россияне могут выступать. Зрелищность на Олимпиаде уже потеряла. Посмотрите, олимпийских чемпионов после Олимпиады никто не знает. А победителей в профессиональных видах спорта знают все, они популярнее раз в десять. Это говорит о том, что олимпийское руководство гниёт.

Нужны реформы: никакой прозрачности, демократии. Президента МОК выбирают члены, а должны страны. Благодаря странам существует Олимпиада и спортивное движение. Должны выплачиваться призовые, потому что благодаря спортсменам и тренерам существует Олимпиада, идут спонсоры, покупают билеты. Люди смотрят не на чиновников, а на спортсменов. Спонсоры получают рекламу тоже за счёт них. Все эти деньги должны принадлежать спортсменам.

Я уверен, что страны просыпаются, потому что сегодня Олимпиада выглядит как гладиаторские бои: привезли рабов, они выступили, их обратно отправили домой. Полное унижение спортсменов, это надо срочно исправлять. Не надо бояться. Повторюсь, руководство МОК не на своём месте. Если они хотят играть в политику, пусть ею займутся у себя в странах, но не в спорте. Спорт объединяет, это мост единства. Его придумали, чтобы люди не конфликтовали, а встречались на спортивной арене и состязались. А не для того, чтобы кого-то разделять. В ближайшее время вы увидите, как вся верхушка МОК поменяется», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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