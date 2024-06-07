Абдель-Азиз отреагировал на слова Дональда Трампа в адрес Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал недавнее высказывание бывшего президента США Дональда Трампа об экс-чемпионе UFC в лёгком дивизионе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«В прошлые выходные президент Трамп встретился с Хабибом для краткой беседы, и Хабиб сказал президенту Трампу: «Я знаю, что вы собираетесь остановить войну в Палестине». Президент ответил ему, что он прекратит эту войну сразу же после того, как его изберут. Президент Трамп был единственным президентом США за последние 40 лет, который не развязал войну на Ближнем Востоке. Как же много гибнет людей, в том числе детей. Нам нужен мир для выживания всего человечества. Президенту Трампу было что сказать о Хабибе, и, Иншаа Аллах, когда он победит на этих выборах, я уверен, он остановит убийства невинных людей», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению скриншот с публикацией Трампа в адрес Хабиба.

Фото: Социальные сети Али Абдель-Азиза

Материалы по теме Дональд Трамп высказался о Хабибе после политического обещания

Главные новости дня: