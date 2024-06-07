О'Мэлли высказался о победе Стрикленда в бою с Костой на UFC 302

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал недавний поединок между своим соотечественником Шоном Стриклендом и бразильцем Пауло Костой. Он проходил в ночь на 2 июня мск на турнире UFC 302 и завершился в пользу Стрикленда раздельным решением судей.

«У Шона такой милый стиль. В конце первого раунда можно было отметить, что бой складывается не очень хорошо для Косты. Всё выглядело не лучшим образом для него», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

В общей сложности на счету Стрикленда в смешанных единоборствах 29 побед при шести поражениях. В активе Косты 18 боёв, в которых он добыл 14 побед и потерпел четыре поражения.

Стрикленд жёстко избил стримера в боксёрском спарринге: