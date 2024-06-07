Глава IBA Кремлёв ответил, поменялось ли у него отношение к Томасу Баху

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв ответил на вопрос об отношении к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Отношение к Томасу Баху не меняется. У них есть проблемы. Говорят, что бокс исключат из Олимпиады, но этого не сделают, потому что он приносит деньги. А Томас Бах и другие руководители сидят там ради денег, чтобы обогащаться. А Международная ассоциация бокса за независимость. Наша обязанность — защищать спортсменов, у нас нет санкций в их отношении. Всё, что ассоциация зарабатывает, принадлежит спортсменам. Мы сделали большие призовые на чемпионатах мира: $ 10 млн, на женском — $ 5 млн. «Ночь чемпионов» — призовые $ 100 тыс. до $ 1 млн. Это за счёт маркетинга и телеправ, но всё отдаётся спортсменам. А Томас Бах ведёт себя как международный политический инструмент, но ведь это общественное движение», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.