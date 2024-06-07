Появилось видео массовой драки после пресс-конференции Диаза и Масвидаля

Вчера, 6 июня, состоялась пресс-конференция бойцов смешанных единоборств Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза, посвящённая их очному поединку. По окончании мероприятия произошла массовая драка, с видеозаписью которой предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Массовая драка на пресс-конференции Масвидаля и Диаза:

Напомним, боксёрский бой между Масвидалем и Диазом запланирован на 6 июля. Изначально спортсмены должны были встретиться 1 июня, однако в мае было решено противостояние перенести. Сообщалось, что причиной переноса послужило нежелание организаторов проводить бой в один день с турниром по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого встречались россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье.