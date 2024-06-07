«Тула» выиграла Суперфинал Кубка Победы по боксу на ПМЭФ

Команда «Тула» стала победителем Суперфинала масштабного командного турнира по боксу на Петербургском международном экономическом форуме.

В финале боксёры Центрального федерального округа одержали победу над командой «Кама». Победитель определился по итогам пяти поединков в формате профессионального бокса. Исход финала решался в последнем поединке, где победу «Туле» принёс Светослав Тетерин, который нанес поражение Абубакару-Салаху Муцелханову.

Отметим, что боксёры «Камы», представляющие Приволжский федеральный округ, выиграли первые два Кубка Победы, этапы которых также проходили на ПМЭФ.

«Непросто быть тем спортсменом, от которого зависит исход финала. Взял себя в руки и знал, что соперник очень сильный, мы боксировали с ним дважды. У нас были сложные встречи, и я одерживал победы. Поэтому сегодня понимал, что в третий раз тоже буду сильнее. Команда «Кама» дважды выигрывала турнир, и сегодня я нарушил эту традицию», — сказал Тетерин.

В церемонии награждения приняли участие секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Федерация бокса России постоянно ищет новые форматы, и поэтому для церемонии медиавзвешивания участников Суперфинала была выбрана необычная локация – теплоход, курсирующий по Неве.

Федерация бокса России подготовила масштабную программу на своём стенде на ПМЭФ. В павильоне были презентованы новые дисциплины, официально признанные Минспортом России, – удар на силу и удар на скорость.

«У новых дисциплин бокса очень хорошие перспективы. Ни у одного стенда на ПМЭФ нет столько людей, сколько сейчас собралось на стенде Федерации бокса России, – это серьёзный показатель. Полагаю, что эти дисциплины точно ждёт успех. Во-первых, это привлечёт любителей бокса, станет дополнительной точкой притяжения болельщиков к боксу, а, во-вторых, точно даст большой импульс в развитии всего вида спорта», – отметил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной Думы Николай Валуев принял участие в сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» и рассказал, как Федерация бокса России обучает своих спортсменов быть медийными.

«Федерация развивает образовательное направление – учит своих спортсменов вести социальные сети, общаться с журналистами. Многие представители юниорских сборных России по боксу активно участвуют в молодёжных форумах. Федерация также активно привлекает медийных людей к занятиям боксом, боксом занимается довольно большое количество блогеров. Все это позволяет использовать нецелевую аудиторию вида спорта», – сказал Николай Валуев.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединила более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Игр можно на сайте https://forumspb.com/meropriyatiya-pmef/sporting-programme/

Все новости о спортивных мероприятиях ПМЭФ: https://t.me/Sport_Roscongress.