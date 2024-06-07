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Названы итоги взвешивания участников турнира на голых кулаках RCC Hard 8 в Екатеринбурге

Стали известны результаты взвешивания участников турнира на голых кулаках RCC Hard 8. Спортивное мероприятие пройдёт 8 июня в Екатеринбурге.

2 боя из 16 будут рейтинговыми, остальные противостояния пройдут в рамках Гран-При в разных весовых категориях. При этом главный бой вечера носит чемпионский статус – Максим Сульгин и Андрей Саратов прошли через четыре боя, чтобы выйти в ринг и определить лучшего бойца России в полусреднем весе. Однако Сульгин не уложился в лимит весовой категории и потерял шанс на титул. Боец выплатит 20 процентов от своего гонорара своему сопернику. Бой остаётся в силе, но чемпионом может стать только Саратов: для этого ему предстоит одержать победу в пятираундовой встрече.

Результаты взвешивания RCC Hard 8:

Кулачный бой в рамках Гран-при легчайшем весе, три раунда:

Рустем «Ураган» Фатхуллин (61,30 кг) – Матвей «Южный» Тикиджиев (59,84 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда:

Александр «Кошмар» Миничев (90,90 кг) – Максим «Гризли» Гузун (93,20 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда:

Игорь Федоров (97,80 кг) – Иван Романов (110,0 кг)

Рейтинговый бой в полусреднем весе, три раунда:

Глеб Ресенчук (77,10 кг) – Алексей Летучий (77,30 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в легчайшем весе, три раунда:

Хаваж «Нокаутер» Олигов (61,65 кг) – Торгынбек «Тор» Амиров (61,60 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда:

Илья «Медный» Медяник (89,90 кг) – Александр «Череп» Деревянко (89,55 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при по лёгком весе, три раунда:

Артём «Король джунглей» Щупов (72,35 кг) – Александр «Донской» Спицын (69,70 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе, три раунда:

Артём «Кислый» Киселев (84,30 кг) – Дмитрий Савин (83,65 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в полусреднем весе, три раунда:

Владимир Шарыпов (84,05 кг) – Керим Шамсатов (84,30 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в лёгком весе, три раунда:

Амир-Арслан Ахмедов (70,70 кг) – Наир «Ахалкалаки» Меликян (70,70 кг)

Отборочный бой RCC Hard в полусреднем весе, три раунда:

Александр «Питбуль» Татарский (77,35 кг) – Евгений Смирнов (77,05 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в тяжёлом весе, три раунда:

Алексей «Кувалда» Кудин (102,75 кг) – Хасан Юсефи (117,45 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе*, три раунда:

Михаил «Мачете» Тарабрин (83,80 кг) – Наим «Самурай» Давудов (83,90 кг)

Кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе*, три раунда:

Владислав «Белаз» Ковалёв (86,90 кг) – Кристиано Фролич (86,80 кг)

Супер-файт турнира в тяжёлом весе, пять раундов:

Гаджи «Автомат» Наврузов (109,85 кг) – Фернандо Родригес (113,65 кг)

Бой за титул чемпиона RCC Hard в полусреднем весе**, пять раундов:

Максим Сульгин (78,85 кг) – Андрей «Джаггернаут» Саратов (76,90 кг).

*Наим «Самурай» Давудов и Влад «Белаз» Ковалёв в случае победы в поединках не проходят в следующий этап Гран-При из-за действующих контрактов с другими организациями.