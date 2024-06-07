Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером после нокаута от Чжилэя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на мнение некоторых фанатов и экспертов, призывавших американского боксёра Деонтея Уайлдера завершить карьеру после поражения нокаутом в бою с китайцем Чжан Чжилэем.

«Да, Деонтей Уайлдер был нокаутирован, но не нужно его критиковать. Не нужно говорить, что теперь он должен завершить карьеру и всё такое. Не нужно его ругать. Деонтей Уайлдер сам примет решение относительно того, стоит уходить или нет. Фанаты и эксперты должны уважать этого человека и уважать его решение. Моё мнение таково – никогда не указывайте спортсмену, когда ему нужно уходить в отставку. Это личное решение каждого. Это решение должен принимать только боец. Так что, Деонтей, продолжай в том же духе. Что бы ты ни делал, что бы ты ни решил, не торопись. Возьми паузу, побудь со своей прекрасной семьёй. А потом ты примешь правильное решение. Это будет очень личное решение. Такова жизнь, так что не торопись, брат», — сказал де ла Хойя у себя в социальных сетях.

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты:

Материалы по теме
Усик отреагировал на поражение Уайлдера нокаутом в поединке с Чжилэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android