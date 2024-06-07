«Кинопоиск» эксклюзивно покажет новый сезон шоу The Ultimate Fighter с Шевченко и Грассо

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет предстоящий сезон шоу о единоборствах The Ultimate Fighter с Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Шоу выходит с 2005 года. Впервые проект был официально локализован для русскоязычной аудитории в 2023 году, когда сезон TUF 31 с участием тренеров Конора Макгрегора и Майкла Чендлера появился эксклюзивно на «Кинопоиске». В новом сезоне тренерами станут одна из самых доминирующих чемпионок UFC Валентина Шевченко и нынешняя обладательница пояса Алекса Грассо.

В течение 12 недель 16 атлетов живут в одном доме в Лас-Вегасе, тренируются под одной крышей и готовятся к поединкам друг с другом в турнире на выбывание. В итоговый «ростер» нового сезона The Ultimate Fighter вошли бойцы двух весовых категорий из 14 стран. Полулегковесы (до 66 кг): Эдвин Купер-мл, Нэйтан Флетчер, Зыгимантас Рамашка, Руди Рутс, Гильермо Торрес, Каан Офли и Майрон Сантос. Средневесы: (до 84 кг) Омран Шаабан, Роберт Валентин, Марк Хюлм, Райан Лодер, Яннис Башар, Томас Теокарис и Пэдди МакКорри. Российской ММА-аудитории хорошо знакомы имена Шамидхана Магомедова (Россия) — чемпиона Legacy Fighting Alliance, и Бехзода Усмонова (Таджикистан), выступавшего ранее по правилам смешанных единоборств, бокса и кулачных поединков. Всего бойцы проведут 14 боёв на вылет – проигравшие покинут шоу.

В первом эпизоде реалити-шоу тренеры Валентина Шевченко и Алекса Грассо выбирают бойцов в свои команды, участники знакомятся друг с другом, а опытные борцы Руди Рутс и Гильермо Торрес проводят первый бой в сезоне шоу. Первая серия главного бойцовского реалити-шоу уже доступна на «Кинопоиске» по подписке Яндекс Плюс. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю, всего их будет 12.

Ранее Шевченко и Грассо дважды соперничали в UFC. В первом бою Грассо одержала сенсационную победу, лишив Валентину титула чемпионки в наилегчайшем весе. Второе противостояние завершилось вничью. Ожидается, что после завершения шоу Валентина и Алекса проведут третий бой.

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