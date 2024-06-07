Умар Кремлёв рассказал, на какой стадии находится разработка нового симулятора бокса

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился подробностями разработки нового симулятора бокса.

«На какой стадии находится разработка нового симулятора бокса? Не скажу, что на финальной. Мы его делаем. Думаю, уже в следующем году начнём тестировать. Нам давали три-четыре года, но, думаю, мы уложимся в три, потому что сроки каждый раз меняются, но, повторюсь, в следующем году уже будут тесты. Правда, что это сможет стать полноценным конкурентом всех самых известных симуляторов? Мы к этому стремимся. Уверен, этого добьёмся. Самое главное, что это делают молодые и активные ребята из России. Уверен, что это будет лучшая игра», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.