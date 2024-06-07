Александр Волкановски: мой следующий бой будет титульным

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски заявил, что его следующий поединок будет титульным.

«Мой следующий бой будет титульным. Сейчас самый подходящий момент для этого. Однако, очевидно, мне следует ещё подождать, отдохнуть. У меня не было разговора с руководством лиги насчёт следующего поединка, поэтому не знаю, что они планируют делать. Но я понимаю, что мой следующий бой будет титульным», — приводит слова Волкановски портал BJ Penn.

Напомним, в последний раз Волкановски выходил в октагон на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Его оппонентом был Илия Топурия, который одержал победу нокаутом во втором раунде.