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Названа новая дата поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном

Названа новая дата поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном
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Боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и легендарным атлетом Майком Тайсоном перенесён на 15 ноября. Он состоится в Арлингтоне, штат Техас. Об этом сообщает известный спортивный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.

Причина переноса поединка заключается в ухудшении состояния здоровья Майка Тайсона.

Напомним, 27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь. Позднее представители команды Тайсона заявили, что он чувствует себя хорошо, сам спортсмен также подтвердил в социальных сетях эту информацию.

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