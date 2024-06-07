Ти Джей Диллашоу: Сэндхаген легко побил бы О'Мэлли, но бой с Умаром будет для него тяжёлым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу высказался о предстоящем поединке между соотечественником Кори Сэндхагеном и непобеждённом российском бойце Умаром Нурмагомедовым.

«Бой с Умаром будет тяжёлым для Кори. Мне кажется, он должен быть чемпионом UFC прямо сейчас. Сэндхаген легко побил бы О'Мэлли. Для Шона встреча с Кори является наиболее тяжёлой в его категории. Если Кори победит, то он станет чемпионом мира, надеюсь, ему удастся пройти испытание в лице Умара. Этот парень невероятно сильный борец, который может перевести Кори. Однако, на мой взгляд, этот бой будет рискованным и для Сэндхагена, и для Нурмагомедова», — приводит слова Ти Джея Диллашоу портал BJ Penn.