Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 57

В ночь с 8 на 9 июня по московскому времени состоится турнир UFC on ESPN 57, где в главном поединке встретятся экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье и топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами официального взвешивания участников предстоящего турнира.

Главный бой вечера, средний вес: Джаред Каннонье (83,91 кг) vs Нассурдин Имавов (83,91 кг)

Полутяжёлый вес: Доминик Рейес (92,98 кг) vs Дастин Джейкоби (92,75 кг)

Легчайший вес: Рауль Росас (61,68 кг) vs Рики Турсиос (61,68 кг)

Средний вес: Брунно Феррейра (84,36 кг) vs Дастин Штольцфус (83,68 кг)

Средний вес: Джулиан Маркез (84,14 кг) vs Закари Риз (83,91 кг)

Полусредний вес: Мигель Баеза (77,56 кг) vs Пунаэле Сориано (77,56 кг)

Лёгкий вес: Тиаго Мойзес (70,76 кг) vs Людовит Клейн (70,76 кг)

Полусредний вес: Чарли Радтке (77,56 кг) vs Карлос Пратес (76,88 кг)

Женский наилегчайший вес: Андреа Ли (57,15 кг) vs Монтана Де Ла Роса (57,15 кг)

Легчайший вес: Брэд Катона (61,68 кг) vs Джессе Батлер (61,68 кг)

Легчайший вес: Джон Кастанеда (61,68 кг) vs Даниэль Маркос (61,34 кг)

Женский минимальный вес: Эдуарда Моура (52,84 кг)* vs Дениз Гомес (52,61 кг)

Легчайший вес: Коди Стаманн (61,57 кг) vs Тейлор Лапилус (61,46 кг)

Женский минимальный вес: Райанн дос Сантос (52,61 кг) vs Пуджа Томар (52,61 кг).

* Эдуарда Моура не смогла уложиться в лимит женской минимальной весовой категории и заплатит 20% от гонорара в пользу соперницы.