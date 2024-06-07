Перейра: все говорят о навыках Анкалаева в партере, но вы ещё не видели моих способностей

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра считает, что навыки российского бойца Магомеда Анкалаева не создадут ему проблем в потенциальном поединке с ним.

«Все говорят о Магомеде Анкалаеве, о его навыках в партере, но вы ещё не видели моих способностей. Я ещё даже не показывал их, поскольку не было необходимости, но однажды с удовольствием это сделаю», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Перейра встречался с представителем США Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде. В общей сложности на счету бразильца 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения. Чемпионом UFC в полутяжёлом весе он стал после победы в поединке с чехом Иржи Прохазкой на UFC 295.