Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра: все говорят о навыках Анкалаева в партере, но вы ещё не видели моих способностей

Перейра: все говорят о навыках Анкалаева в партере, но вы ещё не видели моих способностей
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра считает, что навыки российского бойца Магомеда Анкалаева не создадут ему проблем в потенциальном поединке с ним.

«Все говорят о Магомеде Анкалаеве, о его навыках в партере, но вы ещё не видели моих способностей. Я ещё даже не показывал их, поскольку не было необходимости, но однажды с удовольствием это сделаю», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Перейра встречался с представителем США Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде. В общей сложности на счету бразильца 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения. Чемпионом UFC в полутяжёлом весе он стал после победы в поединке с чехом Иржи Прохазкой на UFC 295.

Материалы по теме
«Превращу тебя в хладный труп, каким сделал тебя Иззи в Майами». Хилл обратился к Перейре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android