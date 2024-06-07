Глава Дагестана вручил Махачеву орден Почёта Республики Дагестан III степени

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил действующему обладателю титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Исламу Махачеву орден Почёт Республики Дагестан III степени. Об этом сообщила пресс-служба администрация главы Дагестана.

«Это победа нашего с вами земляка, это победа Ислама, это победа его духа, его воли, его семьи, его тренера, тех людей, которые вместе с ним были в октагоне. Каждый из нас старался туда, за океан, частичку своей души отправить для того, чтобы поддержать», — приводит слова Меликова пресс‑служба администрации главы региона.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

Ранее Даниэль Кормье прокомментировал сравнение Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.