Усман Нурмагомедов: в UFC Шаблий входил бы в топ-5 лёгкого веса

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе Усман Нурмагомедов высоко оценил навыки и способности российского бойца смешанных единоборств Александра Шаблия.

«Я уважаю Шаблия как спортсмена, как бойца, как человека, поскольку какого-то грязного трэш-тока он не использовал. Он верит, что выиграет меня, а я верю в то, что он никогда в жизни этого не сможет сделать. Клетка покажет. Чисто спортивный интерес, нет такого, чтобы мы с ним на личности переходили.

Предполагаемая дата нашего боя — 7 сентября. Она обсуждается. Шаблий по навыкам лучше, чем Порье и Гэтжи. Они уже старые, а Александр сейчас на пике. В UFC он бы входил в топ-5 лёгкого веса», — сказал Усман Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.