Мовсар Евлоев: Алджо будет готов не раньше октября. Я готов драться с любым

Топовый боец UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев готов драться в июле с любым бойцом, поскольку экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сможет выйти в октагон лишь в октябре, что его не устроило.

«После всех громких слов Алджо признался, что будет готов не раньше октября. Я не могу просто ждать его. Я готов выйти в октагон уже в июле и согласен драться с любым, кто считает, что у него есть шансы в бою против меня. Неужели нет никого, кто мог бы принять вызов?» – написал Мовсар Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 297 в Канаде, российский боец встретился с англичанином Арнольдом Алленом. Бой завершился победой Мовсара единогласным решением судей.