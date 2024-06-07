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Джаред Каннонье: Хабиб стал крупным, потому что поднимал железо или тарелки с едой?

Джаред Каннонье: Хабиб стал крупным, потому что поднимал железо или тарелки с едой?
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Топовый боец UFC американец Джаред Каннонье высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Побил бы Хабиб меня? Я скажу, что нет, потому что у меня большое эго. Ему определённо было бы чертовски нелегко. Он не смог бы бороться со мной так, как боролся со всеми этими легковесами. Пусть он и весит сейчас 95 кг, но мы, средневесы, весим 100, даже 105 килограммов.

И я не в курсе, он сейчас стал таким крупным, потому что поднимал железо или потому что поднимал тарелки с едой? Вполне возможно, что он следует примеру Даниэля Кормье, распустил себя. Он слишком долго зависал с Ди Си», – сказал Джаред Каннонье в интервью изданию Спорт-экспресс.

Напомним, 9 июня на турнире UFC on ESPN 57 Джаред Каннонье проведёт поединок с французским бойцом Нассурдином Имавовым.

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