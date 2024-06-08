Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон: Дэвис уничтожит Мартина и почувствует себя на вершине мира

Шакур Стивенсон: Дэвис уничтожит Мартина и почувствует себя на вершине мира
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях, американец Шакур Стивенсон да прогноз на бой между популярным американским боксёром Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

«Я рассматриваю бокс с точки зрения уровней, здесь есть разные уровни. Дэвис войдёт в ринг и поймёт, что Мартин ниже уровнем. Тогда Джервонта уничтожит его и почувствует себя на вершине мира. Я ничего не имею против Фрэнка, но это всего лишь вопрос уровня. Фрэнк Мартин начал заниматься боксом в 17 или 15 лет, он явно начал поздно и немного отстаёт от других бойцов. Не думаю, что он сможет победить Дэвиса», — приводит слова Дэвиса портал Boxing News.

Напомним, поединок между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином состоится 15 июня.

Материалы по теме
Эррол Дэвис дал прогноз на поединок Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android